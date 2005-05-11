Ein Binnenland drängt ans Meer

"Hochsee-Segeln boomt in Österreich", reibt sich Florian Größwang, Geschäftsführer des Mödlinger Yacht-Charter-Unternehmens Blu Balu die Hände. Die von seiner Firma und dem Österreichischen Segelverband veranstaltete Adriatic Sailing Week verzeichnete mit 93 Startern neuen Teilnehmerrekord. Über Geschäftsflaute kann sich Blu Balu nicht beklagen: 2005 rechnet das Unternehmen, das Kunden aus 15 Nationen und sieben Standorte allein in Kroatien hat, mit 1.400 Buchungen. Laut ÖSV-Präsident Clemens Kellner tummeln sich 30.000 österreichische Boote im Adria-Raum.



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http://www.sailing-week.com http://www.blubalu.com http://www.segelverband.at