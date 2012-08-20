Ein bisschen Spaß muss sein

Mancher Meldung haftet durchaus der Nimbus einer Drohung an. Das ist zweifellos der Fall bei einer Schlagzeile wie "ORF sucht lustige Menschen". Man denkt unwillkürlich, der Öffentlich-rechtliche hat jetzt endgültig alle Hemmungen geschmissen und plant nun auch eine Reihe von Dokusoaps mit wahlweise besoffenen oder schwangeren Teenagern. Oder, wegen Bildungsauftrag und so, gleich beides zusammen.

Aber gemach. Die Schlagzeile geht ja weiter. Doch die Drohung wird nicht kleiner. Denn sie geht so weiter: "für Comedy-Casting-Show". Der ORF plant also einen Ableger der Talentshow "Die große Chance" mit humoristisch begabten Kandidaten. Die Anforderungen sind denkbar einfach, laut Aussendung des ORF: "Lacht man über dich?" ist zum Beispiel eine. Nun eröffnet das wieder ein doch recht weites Feld, es soll ja nicht jeder Parteigründer dort vor der Jury antanzen. Deswegen heißt es auch: "Oder bist du einfach nur von dir überzeugt?" Stimmt ja, das Unterhaltungspotenzial davon hat ja kürzlich erst Markus Rogan eindrücklich bewiesen.



Ernst jetzt: Natürlich fragt man auch: "Bist du witzig, komödiantisch talentiert?" Gerade in Krisenzeiten ist es löblich, wenn man sich der leichteren Muse zuwendet. Den Humornachwuchs zu fördern ist eine gute Sache. Es wäre nur schön, würde man dem ganzen nicht gleich wieder das "Comedy"-Mäntelchen umhängen. Da traut sich dann vielleicht so mancher, der eine feinere Klinge bevorzugt, erst gar nicht hin. Denn "Comedy", das klingt dann doch einfach zu sehr nach einem Publikum, das "Spaß" wie "Spass" ausspricht.