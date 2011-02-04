Ein bisschen Super Bowl

Es ist das Sport-Highlight in den USA, und einer der ganz großen Sporttage auch in Europa. Die Super Bowl hat sich vom Finale einer US-Meisterschaft zu einem weltumspannenden Phänomen gemausert. Auch in Österreich dürften sich am Montag einige mit einem faden Aug in die Büros quälen. Kaum ein Pub, das etwas auf sich hält, lässt sich die Chance auf eine bierschwangere (und gewinnbringende) Super-Bowl-Party entgehen. So nebenbei wird dabei auch den weniger Football-Interessierten der Sport nähergebracht. Die Möglichkeit gibts heuer auch im Sommer, dann nämlich steigt in Österreich die Football-WM. Es wäre zu wünschen, wenn ein bisschen vom Super-Bowl-Fieber auch dann zu spüren wäre. Und wenns nur wegen des Feierns ist. Das lässt sichs hierzulande nämlich auch ganz gut.