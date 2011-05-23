Ein Blackout, das irritiert

Ein Spieler beschert seinem Ex-Klub in der meisterschaftsentscheidenden Phase durch ein Hands einen Sieg. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt? Oder naiv, wer nicht? Edin Salkic hat sich selbst und dem Fußball durch sein Blackout keinen Gefallen getan. Spekulationen sind nun Tür und Tor geöffnet, auch wenn die Wettwarnsysteme nicht angeschlagen haben. Sensibilisierung ist gut und richtig. Vor Vorverurteilungen sollte man sich aber hüten. Der Fußball lebt auch von den Fehlern seiner Akteure. Verschwörungstheorien bringen niemanden weiter.