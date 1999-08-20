Ein Blick zurück

"Der Sturz der Satelliten" nannte Malte Olschewski seinen sehenswerten Film über den Zusammenbruch der kommunistischen Regimes vor zehn Jahren. Solche Jahrestage zeigen, wie schnell man zu



vergessen geneigt ist: Die resignative Handbewegung des rumänischen Diktators vor dem Gericht, das keines war. Wie klein und armselig er und seine Gattin wirkten, als sie der Aura der Macht beraubt



einer Rachejustiz ausgeliefert waren. Im Moment des Abdankens sah Erich Honecker wie ein leicht tattriger Opa aus, kaum mehr vorstellbar, dass er und seine Partei das Land mit Knüppel und Pistole



regierten. Und auf der Tribüne bei den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR stand der schon fast vergessene Lichtbringer Gorbatschow inmitten vergreister Diktatoren. Die Reihe



"Brennpunkt" (ORF 2, Mi, 22.30 Uhr und 23.15 Uhr) hat eigentlich nur einen Fehler, nämlich dass