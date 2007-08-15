Ein Bockerer geht nicht unter

Für alle, die am Dienstag und Mittwoch nicht die Gelegenheit hatten, sich ein wichtiges Stück österreichische (TV-)Geschichte zu Gemüte zu führen: Am Freitag und Samstag strahlt der ORF die letzten beiden Teile des "Bockerers" aus! Wer in den 70ern Karl Merkatz als "Mundl" durch ein mühseliges Favoritner Arbeiterleben begleitet hatte, den überzeugte der "echte Wiener" 1981 mit seinem ersten "Bockerer"-Auftritt ein weiteres Mal - umgeben von hochkarätigen Schau spielern wie Heinz Marecek, Ida Krottendorf, Alfred Böhm oder Klausjürgen Wussow.