Ein Dilemma als gutes Omen

Auf den ersten Blick scheint nicht so viel anders: Rapid ist überlegen, gut organisiert, der Ball läuft flott in den eigenen Reihen. Der große Unterschied zu den vorangegangen Saisonen lässt sich an der Tabelle ablesen. Nach 13 Runden beträgt das Torverhältnis 14:17. Im Vorjahr war Rapid zu diesem Zeitpunkt Erster mit 31 geschossenen Toren, vor zwei Jahren Dritter mit dem Verhältnis 29:17.