Ein Döblinger wirbt in Transdanubien um Stimmen

Ferry Maier, im Hauptberuf Generalsekretär des Raiffeisenverbandes, hat es als Wahlkämpfer in Floridsdorf und Donaustadt nicht leicht. Dort hat die ÖVP 1986 ihr Grundmandat verloren und seither nicht wieder zurückgewonnen. 23.000 Stimmen braucht der langjährige VP-Politiker, das sind um 7.000 mehr als bei der letzten Wahl.



Der Döblinger hat die Herausforderung in Transdanubien auf Stimmenfang zu gehen gerne angenommen. "Die Stimmung ist für uns sehr gut, früher musste man als ÖVPler in Floridsdorf und Donaustadt mit einem Fußtritt rechnen." Er ist zuversichtlich, das Grundmandat zurückzuerobern.



Neben dem klassischen Wahlkampf-Einsatz wie Beisltouren und Betriebsbesuchen setzt Maier aufs Internet: Dort präsentiert er sein Programm. Die Homepage ist speziell auf den Wahlkreis Nord zugeschnitten: Bürgernähe und Service sind Maiers Slogans, und unter http://www.oevp4you.at zeigen Webcams die Stausituation und das Wetter der Bezirke.