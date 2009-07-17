Ein Drittel antwortet auf Spam

48 Prozent haben noch nie auf eine unerwünschte Nachricht geklickt. Weitere zwölf Prozent zeigten konkretes Interesse an den in Spam-Mails angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Rund 17 Prozent hatten versehentlich eine Spam-Nachricht geöffnet.



Nur 54 Prozent aller Befragten verwendeten einen Spam-Filter.



Die Studie zeigt, dass rund zwei Drittel der Internetbenutzer ihr Wissen über Sicherheit im Internet als gut oder ausreichend beurteilen.



Die meisten Befragten verwenden eine Anti-Viren-Software, wobei aber 21 Prozent keine Maßnahmen ergreifen um sich gegen gefährlichen E-Mails zu wappnen. Sie schützen sich, indem sie ihre E-Mail Adresse nicht im Internet veröffentlichen, oder unterschiedliche Mail-Konten für Freunde und Familie verwenden.



Der MAAWG-Vorsitzende Michael O'Reirdan sagt, dass Internetnutzer keine Angst haben sollten E-Mails zu nutzen. Sie müssen aber lernen wie sie ihren Computer klug einsetzen und mit Problemen umgehen müssen.



Link: Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)



+++ WZ Online Spam-Dossier