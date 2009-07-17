Ein Drittel antwortet auf Spam

Eine Umfrage der Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) ergab, dass fast ein Drittel der 800 befragten Computernutzer in den USA und Kanada schon einmal aus Neugier auf ein Spam-Mail geantwortet haben.
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48 Prozent haben noch nie auf eine unerwünschte Nachricht geklickt. Weitere zwölf Prozent zeigten konkretes Interesse an den in Spam-Mails angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Rund 17 Prozent hatten versehentlich eine Spam-Nachricht geöffnet.
Nur 54 Prozent aller Befragten verwendeten einen Spam-Filter.
Die Studie zeigt, dass rund zwei Drittel der Internetbenutzer ihr Wissen über Sicherheit im Internet als gut oder ausreichend beurteilen.
Die meisten Befragten verwenden eine Anti-Viren-Software, wobei aber 21 Prozent keine Maßnahmen ergreifen um sich gegen gefährlichen E-Mails zu wappnen. Sie schützen sich, indem sie ihre E-Mail Adresse nicht im Internet veröffentlichen, oder unterschiedliche Mail-Konten für Freunde und Familie verwenden.
Der MAAWG-Vorsitzende Michael O'Reirdan sagt, dass Internetnutzer keine Angst haben sollten E-Mails zu nutzen. Sie müssen aber lernen wie sie ihren Computer klug einsetzen und mit Problemen umgehen müssen.
Link: Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG)
+++ WZ Online Spam-Dossier