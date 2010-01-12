Ein Eigentor?

Rapid hat natürlich recht: Sponsoren präferieren Live-Übertragungen im ORF gegenüber jenen im Bezahlfernsehen. Doch wie soll sich ein Abonnement-Sender wie Sky entwickeln, wenn sich der ORF stets die quotenträchtigen Zuckerln - und Fußball gehört dazu - sichert. Abgesehen davon wird der heimische Profi-Fußball zu einem nicht unwesentlichen Teil von Sponsoren finanziert, die zumindest als halb-öffentliche Unternehmen und deren Unterstützung dementsprechend als Halb-Subventionen bezeichnet werden können. (Oder was genau hat Abfallentsorgung mit dem Linzer Fußball zu tun?) Das Vorgehen von Rapid könnte zum Eigentor werden. Denn der Klub kann den TV-Deal nicht allein verhindern. Und wie erklärt Präsident Rudi Edlinger seinen Sponsoren dann in einem Jahr, dass Fußball im Pay-TV eh nicht so übel ist, wie er derzeit sagt?