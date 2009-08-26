Ein Ende für den TV-Sommer

Pro7 erlöste die Zuschauer aus der Lethargie der endlosen Wiederholungsschleifen im Fernsehen und schickte am Mittwoch erstmals die exzellente US-Serie "Harpers Island" ins Rennen. Und damit es Spaß macht, gleich als Doppelfolge. Das Konzept ist einfach: 13 Folgen, 13 Tote, jeder auf eine andere Art. Und so werden die Reihen auf der Insel, auf der eigentlich eine Traumhochzeit stattfinden hätte sollen, deutlich gelichtet. Wer, was, warum darf hier nicht verraten werden. Nur so viel: Erraten hätte man es nicht. Beim ORF lässt man sich mit dem Sommerende dafür noch ein bisschen Zeit (wer hat, der hat) und schickt zur gleichen Zeit Pfarrer Braun in die Serienschleife. Kommt Ihnen bekannt vor? Uns auch. Aber man muss ja nicht zusehen. Ein gutes Buch tuts ja auch.