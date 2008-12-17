Ein Etappensieg im Krieg gegen den Transit

Von einem "ganz wichtigen Etappensieg" sprach der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Hannes Gschwendter.



Bereits seit Anfang Mai gilt auf der Inntalautobahn zwischen Kufstein und Zirl bei Innsbruck ein Bann für Lkw über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht, die Steine, Erde und Müll transportieren.



Ab 1. Jänner 2009 sind auch jene betroffen, die Kfz, Anhänger, Holz und Kork geladen haben. Damit sollen die bisherigen 35.000 vermiedenen Lkw-Fahrten pro Jahr etwa verdreifacht werden. Erst Anfang Juli soll dann die eigentlich bereits für Jahresbeginn geplante Endausbaustufe greifen. Mit dem Verbot des Transports von Fliesen, Marmor, Stahl und Erzen wären mehr als 200.000 Fahrten betroffen.



Ob diese dritte Phase in Kraft treten kann, ist offen. Die einstweilige Verfügung stehe weiter im Raum, hieß es in Kommissionskreisen.



Die erste und die zweite Stufe der Fahrverbote scheinen aber bis zum Ausgang des EuGH-Verfahrens in rund zwei Jahren gesichert. Österreich rechnet sich bessere Chancen im Gerichtsverfahren aus als 2003. Damals hatte der EuGH die Fahrverbote gekippt.