Ein EU-Beitrittsfahrplan auf Probe für Kroatien

Und die Europäische Union setze Kroatien keineswegs ein Beitrittsdatum, sagte Rehn. Vielmehr zeige sie einen notwendigen Reformfahrplan auf, wie der Abschluss der technischen Verhandlungen innerhalb eines guten Jahres zu schaffen sei.



Vordringlich seien dafür auch "erhebliche Anstrengungen" zur Umstrukturierung der maroden kroatischen Werften. Grenzstreitigkeiten mit Slowenien will Rehn aber nicht als Verzögerung gelten lassen. Dieses Problem sei bilateral zu lösen und habe nichts mit der EU-Annäherung zu tun, mahnte er indirekt Ljubljana, das zuletzt die Eröffnung von Verhandlungsbereichen mit Kroatien blockiert hatte.



Türkei-Beitritt frühestens 2014



Für die Türkei gibt es noch keinen solchen Zeitplan. Das Land befinde sich schließlich noch nicht in der entscheidenden Phase der Beitrittsverhandlungen, erläuterte der finnische Kommissar. Schon aus dem EU-Verhandlungsmandat ergebe sich, dass die Türkei erst während des Geltungsbereichs des nächsten EU-Rahmenbudgets beitreten könne - also frühestens 2014.