Ein Euro für die Demokratie

Der Verfassungsgerichtshof verbannt alle unbeteiligten Personen aus den Wahlkommissionen. Das sind alle, die auf das Wahlverhalten Einfluss nehmen könnten. Bei den kommenden Bundespräsidenten-Wiederholungs-Stichwahlen ist es ja noch kein Problem, das weder van der Bellen noch Hofer in so vielen Wahllokalen sein können, dass das wirklich Einfluss nehmen könnte. Aber bei anderen Wahlen: Bürgermeister sind da, andere politisch tätige Personen; also raus mit denen!

Und da kommen die Asylbewerber ins Spiel: Kurz gesagt sollte man ihnen diese Posten geben, die um einen Euro eh bald niemand mehr mag. Und eine Kommissionen nur bestehend aus Asylbewerbern aus diktatorischen oder korrupten Staaten könnte auch für das politische Verständnis wichtig sein: Demokratie ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, also das genaue Gegenteil von dem System ihrer Heimat.

Und der Euro sollte uns das doch wert sein. Vielleicht ersetzten wir die 14 Richter des Verfassungsgerichtshofes auch einmal so...