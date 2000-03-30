"Ein Euro-Starter-Kit, bitte!"

Ab Mitte Dezember 2001 können die Österreicherinnen und Österreicher in den Banken sogenannte "Starter-Kits" zum Preis von 200 Schilling, die Euro-Münzen im Nennwert von 14,54 Euro enthalten,



kaufen. Mit diesem Euro-"Vorverkauf" sollen am 1. Jänner 2002 möglichst viele Euro- und Cent-Münzen in Umlauf sein. Nach Angaben der Oesterreichischen Nationalbank soll für jeden Haushalt ein Starter-



Paket bereitliegen. Die Geldausgabeautomaten werden laut Europay Austria exakt zum Jahreswechsel 2001/2002 nur noch Euro-Geldscheine ausspucken.



Der Produktionsbeginn für die "Euro-Starter-Kits" · kleine Plastiksäckchen mit 34 Münzen · ist im heurigen Herbst. "Wir rechnen mit einem Jahr Gesamtproduktion", sagte der Euro-



Verantwortliche der Münze Österreich AG, Thomas Kubaczek, gestern im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Für den Handel und die Ämter sind Starter-Münzpakete im Wert von 2.000 Schilling geplant. Die Euro-Münzproduktion in Österreich laufe im europäischen Vergleich "überdurchschnittlich", so



Kubaczek. Es seien bereits über 40% der erforderlichen Menge fertig. Bis Jahresende 2001 muss die Münze AG 1,5 Mrd. Stück Euro-Münzen mit acht Nennwerten prägen, insgesamt sollen es 2 Mrd. Stück mit



einem Gewicht von 9.000 t sein.



Auch der Banknotendruck läuft auf Hochtouren. "Wir liegen im Plan", berichtete der kommerzielle Bereichsleiter der Nationalbank-Tochter Österreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH



(OeBS), Michael Wladarz. Die OeBS muss insgesamt 520 Mill. Geldscheine im Wert von 370 Mrd. Schilling drucken.