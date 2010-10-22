Ein Evaluierungswinter

Ausnahmetalente sind abseits von Benjamin Raich oder Marcel Hirscher derzeit aber Mangelware. Wenn es dem Verband mit den Reformen gelingt, unabhängig von außergewöhnlich begabten Läufern Gesamt-Weltcupsieger zu produzieren, dann wäre die Reform mehr als gelungen. Die gleichermaßen unheimliche wie langweilige Dominanz der Vergangenheit würde wohl zurückkehren. Doch auch wenn unter dem Strich der eine oder andere Spartensieg steht, hätte der Verband einiges richtig gemacht.