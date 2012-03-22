Ein Fall, der nur Verlierer bringt

Man könnte fast den Eindruck bekommen, es handle sich um einen Gruß aus dem heiteren Bezirksgericht. Ob Lindsey Vonn fesch ist oder nicht und vielleicht auch die Gehirnwindungen einer Herrenrunde anregt, ist vor allem eines: völlig wurscht. So schlecht sieht die Dame ja nicht aus, da hat man schon von anderen Fantasien gehört. Und die Frage, wie - ganz allgemein und abgesehen von diesem Fall - Urteile zustande kommen, wie sehr der jeweilige Strafrahmen ausgereizt wird, hat wohl schon viele beschäftigt.

Tamara Arthofer ist Sport-Ressortleiterin.

Doch die Causa, die mit einem Handymitschnitt Christian Hoffmanns ins Rollen kam und nun die Nada in Erklärungsnotstand bringt, könnte sich noch zu einer echten Lawine auswachsen. Richtig problematisch wird’s für ein unabhängiges Gremium nämlich dann, wenn es auch nur den leisesten Hinweis gibt, dass es doch nicht ganz so unabhängig ist wie angegeben. Und der ist im aktuellen Fall anscheinend vorhanden. Auch wenn man den Ausführungen von Geschäftsführer Schwab glaubt, dass er lediglich ein schnelles Urteil, egal in welche Richtung, haben wollte, war sein Vorgehen, das er nicht bestreitet, nicht besonders klug. Wahrscheinlich hat es gar nichts zu bedeuten, und dass Hoffmann wirklich ungerechtfertigterweise erstinstanzlich als Doping-Sünder entlarvt ist, soll glauben, wer will. Es ist kaum zu erwarten, dass die Berufungskommission oder gar der CAS zu einer anderen Entscheidung kommt. Und sein im Sitzungssaal vergessenes Handy, bei dem ganz zufällig die Aufnahmetaste aktiviert war, wird wohl auch nicht ohne Konsequenzen bleiben.



Trotzdem wirft die Angelegenheit ein schlechtes Licht auf den Anti-Doping-Kampf in Österreich. Doch jetzt, da der Schaden schon einmal entstanden ist, kann man nur hoffen, dass die Sache tatsächlich noch einmal vor ein Gericht kommt. Gewinner wird es so oder so keinen geben. Aber vielleicht ja so etwas wie Transparenz.