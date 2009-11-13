Ein Fall für die Abfackelprämie

Da muss er sich auch ein wenig Kritik gefallen lassen. So zündete man live in der Sendung einen Rolls Royce an, um daran zu erinnern, dass das in Berlin derzeit Mode sei. Das vermeintliche Luxusauto wurde dann vom Gast - Franz Xaver Kroetz - als schrottreife Karre bemängelt, die nicht mal die Abwrackprämie wert sei. Quasi Abfackelprämie, sozusagen. Ein bisschen makaber wurde es dann, als Schmidt lustig gemeinte Grippe-Lieder sang. "Die Grippe, die Grippe, die macht uns zum Gerippe", lautete eine Zeile. Da werden sich die Angehörigen von Opfern sicher auf die Schenkel geklopft haben. Auch das Publikum fand’s offenbar eher peinlich und sang nur andeutungsweise mit.



Keine guten Nachrichten kommen indessen vom Pay-Fernsehen Sky, das vor wenigen Monaten als Premiere-Nachfolger neu gestartet ist. Trotz der Generalüberholung verzeichnet man weniger zahlende Zuschauer als erwartet und dafür ein Mehr an Verlusten. Das ist einerseits erstaunlich, hat doch Sky so ziemlich alles an TV-Rechten, was man sich wünscht - im Sport etwa vom internationalen Fußball über Formel-1 bis hin zu Golf. Andererseits beginnen die Themenkanäle zu schwächeln. So werden etwa auf dem Science-Fiction-Kanal SciFi ständig steinalte Star-Trek-Folgen wiederholt. Neueres Material tät da bei Gelegenheit nicht schlecht.