Ein Fest des Fernsehens

Anyway, es ist nicht alles schlecht im Fernsehen. Seit April strahlt der ORF immer Donnerstagnacht endlich die seit Jahren in der Lade liegende Serie "Die Gipfelzipfler" aus, bei der Roland Düringer und Christian Tramitz genau 250 Minuten in zehn Folgen Zeit bekommen, um einen Volksmusik-Hit aus dem Ärmel zu schütteln. Nun entdeckt also der ORF das Echtzeitfernsehen aus "24". Schade, dass der Trend, nachdem man sich ein paar Jahre Zeit gelassen hat, nun schon ein wenig angejahrt daherkommt. Für das Drehbuch hat man sich dafür endlich einen Vollprofi geleistet: Murmel Clausen, aus dessen Feder Erfolge wie "Der Schuh des Manitu" und die "Bully Parade" stammen. Da kann man schon großzügig darüber hinwegsehen, dass danach immer "My Name is Earl" nervt. Aber was ist das alles gegen vier Stunden weißer Ball auf grünem Rasen? Fernsehen kann so viel Spaß machen!