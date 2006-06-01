Ein Festtag für den Post-General

Für Wais, der 1999 von der SPÖ in den Chef-Sessel gehoben wurde und als Wunschkandidat der Gewerkschaft startete, ist der Börsengang zweifellos der Höhepunkt seiner Karriere. Seine berufliche Laufbahn startete der 1948 in Wien geborene Jurist im Kabinett des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie, Josef Staribacher. Danach werkte Wais für Siemens Deutschland, um 1982 zur Österreich-Tochter des Unternehmens zu wechseln. Dort wurde er 1996 in den Vorstand berufen, wo er für Verkehrstechnik, Energieübertragung und Erzeugung zuständig war.