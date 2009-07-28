Ein Freibrief für Rosinenpicker oder eine koalitionäre Kompromissgeburt?

Hier stießen schwarz-schwarze Interessen aufeinander: Während das Finanzministerium als Eigentümervertreter die Interessen der Post hochzuhalten hat, setzt sich die Wirtschaftskammer für eine möglichst rasche Öffnung der Brieffächer ein. Die Karotte für die Kämmerer: Der Umsatz, den ein alternativer Zusteller erzielen muss, um in den Universaldienst-Fonds einzahlen zu müssen, liegt nicht bei 500.000 Euro, wie ursprünglich im ersten Entwurf von Ministerin Bures geplant, sondern nun bei einer Million Euro.



Ein weiterer Kompromiss trifft die Arbeitgebervertreter ebenso wie die Gewerkschaft: Infrastrukturministerin Doris Bures wollte ursprünglich im Gesetz fixieren, dass in der Zusteller-Branche künftig der Kollektivvertrag der Güterbeförderer gilt. Das ging der ÖVP zu weit. Der Weg der Mitte: Im neuen Gesetz ist zwar von einem KV die Rede, allerdings nicht mehr von einem bestimmten. Wer zustellen will, muss also lediglich nachweislich einen KV für seine Beschäftigten anwenden - mehr nicht.



Kein Wunder also, dass niemand richtig zufrieden ist mit diesem neuen Gesetz, das nicht nur überraschend schnell zustande kam, sondern auch versucht, allen etwas zu bringen. Alternative Zusteller vermissen eine echte Marktbelebung, die Post interpretiert das Gesetz als Schutz für Rosinen-Picker. Die Verkehrssprecherin der Grünen spricht gar von einer "koalitionären Kompromissgeburt".