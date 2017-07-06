Ein Fußball-Reich für ein Emoji

Am Donnerstag ist er also gelandet, nicht der Adler auf dem Mond, sondern "der Poldi" in der japanischen Stadt Kobe. Gefeiert wurde seine Ankunft dennoch wie ein Weltereignis, schließlich ist Lukas Podolski ein Großer des Fußballs, hat mit Deutschland die WM 2014 gewonnen, einmal die deutsche Meisterschaft sowie mehrere Pokalsiege in seiner Heimat, in England sowie in der Türkei zu Buche stehen, wo er zuletzt bei Galatasaray Istanbul den Spannungen in der Türkei mit dem ihm eigenen Frohgemut trotzte. Seit einigen Tagen hat Podolski sogar noch etwas, das viele andere Größen, die noch mehr Titel gewonnen haben, nicht haben: ein eigenes Emoji auf Twitter - quasi der Ritterschlag. Die gesamte japanische Liga, die zwar sportlich nicht schlecht dasteht, zuletzt durch die Millionen-Investitionen in China bezüglich der internationalen Aufmerksamkeit aber etwas ins Hintertreffen geraten ist, erhofft sich folgerichtig nun neue Strahlkraft. Schließlich haben hier schon einige, meist alternde Stars gekickt - von Karl-Heinz Rummenigge über Hristo Stoitschkow, Gary Lineker bis Diego Forlán - die Dichte an schillernden Namen ist aber bei Weitem nicht so groß wie in China. Dass mit Podolski aber auch der große Erfolg für Vissel Kobe, den Siebenten der vergangenen Meisterschaft, kommt, wie sich das die Klubführung und der dahinterstehende Online-Shopping-Riese Rakuten erhoffen, sollte man nicht unbedingt voraussetzen. Natürlich wolle er alles gewinnen, sagte Podolski, der auf Facebook und Co. zur Vorbereitung schon einmal Videos von sich beim Origami und als Samurai verkleidet postete. Aber es gehe ihm auch darum, Land und Leute kennenzulernen. Das ist freilich legitim, zeugt auch von einer gewissen Weitsicht - und wirft mit Sicherheit weitere nette Twitter-, Facebook- und Instagram-Einträge ab. Poldi-Emoji inklusive. Und das ist immerhin auch was wert in der Unterhaltungsblase, die sich Fußball nennt.