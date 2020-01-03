Ein grüner Prinzipienprotest

Der grüne Protest wird sich wahrscheinlich nicht in jener Stärke entladen, wie es im Moment den Anschein hat. Aber bei so manchen Mitgliedern aus der Basis des Juniorpartners herrscht dicke Luft vor der statutarischen Abstimmung des grünen Bundeskongresses am Samstag in Salzburg über den türkis-grünen Koalitionspakt.



Einerseits geht es namhaften Delegierten wie dem Tiroler Landtagsabgeordneten Michael Mingler einmal um Formales: Nach der Präsentation am späten Donnerstagnachmittag bleibt den 276 Delegierten nur wenig Zeit, um das mehr als 300 Seiten starke Konvolut zu studieren, bevor der erweiterte Bundesvorstand am Freitag und der Bundeskongress am Samstag darüber abstimmen.



Die Spitze der Grünen versteht den Unmut der Basis. Aber ob der Bundeskongress jetzt oder in zwei Wochen angesetzt worden wäre: Die Zeitspanne, in der man sich in das Regierungsprogramm einlesen kann, wäre zu einem späteren Zeitpunkt aus grüner Sicht nicht länger geworden. Der Grund: Bis zum Schluss versuchten die Verhandler, da und dort noch etwas für sich herauszuholen. Die Dokumente etwa eine Woche vorab an die Delegierten zu versenden, das wäre daher soundso nicht passiert, so die Erklärung.

Die "Basis", die nurzum Teil eine Basis ist