Bei einem zusätzlichen Bedarf von zehn Millionen Kilowattstunden anlässlich der WM ist diese Ankündigung nicht viel mehr als ein grünes Feigenblättchen für eine - Stichwort Kunstschnee - äußerst energieintensive Sportart in sensibler Umgebung. Manchmal wäre es besser, in Sachen Energie betreten zu schweigen, als zwanghaft auf den trendigen Zug der Energieeffizienz aufspringen zu wollen.