Ein guter Klassiker geht immer

Der Song "Moon River" - den ja auch viele kennen, nur woher? - ist der Titelsong dieses Films. Einer der bedeutendsten US-amerikanischen Komponisten, Henry Mancini, hatte ihn eigens für seine Freundin Audrey Hepburn geschrieben. Er fühlte sich durch sie inspiriert. Hepburn, die keine professionelle Sängerin war, wurde in ihren anderen Rollen synchronisiert. In "Frühstück bei Tiffany" singt sie selbst auf der Feuerleiter sitzend und mit einer Gitarre in der Hand. Für das Lied erhielt Henry Mancini, der auch den "Rosaroten Panther" komponierte, 1962 einen Oscar. "Lauschgift, Lauschgift, überall ist Lauschgift." Schon mal gehört? Diese Szene aus "Frühstück bei Tiffany", in der Schauspieler Mickey Rooney in der Rolle des nörgelnden japanischen Mieters Mr. Yunioshi schimpft, ist im Intro des Albums "Lauschgift" der Musikgruppe "Die Fantastischen Vier" zu hören.



Schon mal gesehen, hat man auch die Partyszenen im Film - die Art und Weise, wie getanzt, geraucht, getrunken wird. Sie erinnern an andere Filme des Regisseurs Blake Edwards. Ein Blick in das DVD-Regal gibt Auskunft: "Der Partyschreck". Noch so ein Klassiker. Doch worum ging es da noch mal?