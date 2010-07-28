Ein Hallo in der Flachau

Eigentlich ideal für den Teamchef, der vor der Kadererstellung für das Ländermatch gegen die Schweiz diese Spieler nicht sichten kann. Die deutsche Bundesliga pausiert noch. Immerhin verließ Didi Constantini sein Kinder-Trainingscamp in Mittersill, um sich ein Spiel von Mainz anzusehen. Dort sprach er mit Fuchs, mit Ivanschitz aber nicht. Zumindest einen kurzen Smalltalk hätte sich der langjährige Kapitän verdient. Constantinis Umgang mit Ivanschitz ist fragwürdig, und er ist vor allem eins: unhöflich.