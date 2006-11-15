Ein Herz dem Randsport

Mit den Worten "Pokern ist kein Sport" kanzeln unsere Kollegen aus dem Sportressort entsprechende Anfragen interessierter Redakteure gerne ab. Da könne man ja gleich auch über ein Malefiz-Turnier berichten. Nun ja, es sei Ihnen verziehen. Aber wir Fernsehkritiker wissen es natürlich besser: Denn es gibt kaum etwas Unterhaltsameres als die Übertragungen diverser Poker-Meisterschaften im Fernsehen. Da kann man zum Beispiel amerikanische Flüche lernen, die so garantiert nicht in "Ann and Pat" gestanden sind. Diesen Comedy-Faktor haben auch die anderen TV-Sender erkannt. Auf dem Deutschen Sportfernsehen (DSF) hat sich Poker mittlerweile von der Frühschicht bis zum Hauptabendprogramm (20.15 Uhr) vorgekämpft, Eurosport hat es auch schon ins Programm genommen, und sogar der Spielfilmsender Das Vierte hievt mittlerweile die wilden Hunde mit ihrem miesen Blatt in den Abend. Gut so!