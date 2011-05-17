Ein Hoch auf den Unfug

Das ist toll. Wann bekommt man schon den (halbwegs) ernstgemeinten Auftrag, sich Blödsinn einfallen zu lassen? Fetten, unhaltbaren, zum Himmel schreienden Schwachsinn? Also, außer vielleicht man arbeitet in einer österreichischen Boulevardzeitung. Auf der Homepage kann man Kandidaten nominieren, die das schon erledigt haben. Ganz vorn dabei ist etwa der Ö3-Filmkritiker P. A. Straubinger, der eine Dokumentation über Menschen gemacht hat, die sich nur von Licht ernähren. Auch "belebtes" Wasser hat Chancen auf den Sieg. Aber was ist mit Josef Zotter, der sich nicht ausreden lässt, dass sich Grammeln und Schokolade vertragen? Oder mit Meat Loaf, der ohne Rücksicht auf die Umwelt immer noch Musik macht? So viele Kandidaten, so wenige Löffel.