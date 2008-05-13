Ein Hund namens Rudi

Kennen Sie eigentlich Rudi? Den Radiohund von Ö1? Nein?! Dann wird es höchste Zeit, das zu ändern! Immerhin strahlt der ORF-Kultursender heute (17.25 Uhr) die mittlerweile 1335. Folge von "Rudi! Radio für Kinder" aus. Und abgesehen davon, dass es einfach köstlich ist, wenn Paul Urban Blaha auf naiv-intelligenten Radiohund macht, können selbst Erwachsene bei dieser Kindersendung noch etwas dazulernen.
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So erklärt zum Beispiel diesmal der Geräuschemacher Karl Königsberger, wie er mit Soletti, Styropor oder Kokosnüssen in Filmen Vögel flattern oder Menschen über den Schnee stapfen lässt. Ja, ich gebs zu: Ich bin echt schon gespannt. Und finde nur eines schade: dass es im Radio nur Ton und kein Bild gibt . . .
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