Ein Hund namens Rudi

So erklärt zum Beispiel diesmal der Geräuschemacher Karl Königsberger, wie er mit Soletti, Styropor oder Kokosnüssen in Filmen Vögel flattern oder Menschen über den Schnee stapfen lässt. Ja, ich gebs zu: Ich bin echt schon gespannt. Und finde nur eines schade: dass es im Radio nur Ton und kein Bild gibt . . .



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