Ein iPad für Arme aus China

Der Preis ist zweifellos heiß: Nur rund 105 Euro kostet das so genannte iPed in den Geschäften der Boomtown Shenzhen. Dafür erhält man einen Tablet Computer mit Touchscreen, der um einen Intel Chip gebaut wurde und auf der Basis von Googles Betriebssystem Android 1.5 ist. Die beliebten Apps von Apple laufen daher nicht auf Gerät, wohl aber ihre Entsprechungen von Androidapps.com



Laut der japanischen TV-Station News Network (JNN) ist das Einstiegsmodell mit 16 GB Speicher und 1GB RAM ausgestattet. Das billigste Modell von Apple bietet ebenfalls 16G B Speicher, aber nur 256MB RAM.



Video von JNN