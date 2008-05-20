"Ein Kampf um Ressourcen"

Bei den Ausschreitungen handle es sich um einen Kampf um Ressourcen, sagt der Experte des Dokumentationszentrums Südliches Afrika, Walter Sauer, im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Seit Monaten gebe es in den ärmeren Vierteln bereits Proteste gegen die schlechte Wasser- und Stromversorgung. Nun wären diese Proteste immer stärker in Fremdenfeindlichkeit umgeschlagen.



Zudem hat Südafrika in den vergangen Jahren sehr viele Einwanderer aufgenommen - allein aus Simbabwe sollen es rund drei Millionen sein. Diese seien oft sehr gebildet und hätten daher etwa am Arbeitsmarkt - die Arbeitslosigkeit beträgt an die 40 Prozent - Vorteile. "All dies schürt die Aggressivität", sagt Sauer.

Militäreinsatz gefordert

Präsident Thabo Mbeki hat nun in einem eindringlichen Appell ein Ende der fremdenfeindlichen Ausschreitungen gefordert.



Der Ministerpräsident der Provinz Gauteng, in der Johannesburg liegt, hat sich indes indirekt für einen Militäreinsatz ausgesprochen. Die Polizei hat bereits Verstärkung von Eliteeinheiten angefordert. Rund 300 Personen wurden mittlerweile festgenommen.