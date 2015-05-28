Ein Kandidat aus New York

Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates New York, George Pataki, bewirbt sich als republikanischer Kandidat für das Amt des US-Präsidenten. Der als liberal geltende Politiker will die Verwaltung in Washington verschlanken und im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat Truppen in den Irak schicken.



Als Gouverneur von New York (1995-2007) konnte er bis zu den Anschlägen von 9/11 ein kräftiges Wirtschaftswachstum verzeichnen, was unter anderem auf die Förderung neuer Technologien zurückzuführen war. Während er im Wirtschaftsflügel der Republikaner Unterstützung erwarten kann, eckt er bei den christlich motivierten Gruppierungen mit seinem Eintreten gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben und für das Recht auf Abtreibung an. Der Jurist Pataki wurde 1945 geboren, ist verheiratet und hat vier Kinder.



Bislang haben sieben Republikaner ihre Kandidatur angekündigt, darunter Senator Rand Paul, Jeb Bush und der christlich-konservative Rick Santorum.