Ein Kärnten für die Zukunft

Mit dem so genannten "Karner-Papier" würde ein "Weg des Ausgleichs" beschritten, ist Karner überzeugt. Ein Weg, der schon 1920 beschritten wurde, als bei einer Volksabstimmung sich die Mehrheit für Kärnten entschieden hat - "das war eine Absage an Rache und Gewalt", so Karner.



Dieser Weg würde mit diesem Papier fortgeschritten und beinhalte Vorteile für beide Volksgruppen. Zumindest würde sich Kärnten vor der Welt nicht bloßstellen - und ein in die Zukunft gerichtetes Kärnten würde gestärkt. Denn das Papier sei "ein Spagat zwischen Rechtsstaatlichkeit, historischer Belastung und politischen Möglichkeiten". Damit würden insgesamt 158 zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten stehen.



Bernhard Sadovnik, Vorsitzender der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen, möchte am "Karner-Papier" festhalten - trotz der "Verrückung Haiders". Er könne sich vorstellen, gemeinsam mit Karner, eine Info-Tour durch Kärnten zu machen, unter dem Motto: Keine Angst vor Ortstafeln.