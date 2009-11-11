Ein Konvent solls richten?

Die politischen Differenzen zwischen den Regierungsparteien in Sachen Hochschulpolitik liegen auf der Hand, an ihnen wird auch die fruchtbarste Gesprächsrunde nichts ändern. Der jetzige Zustand der Universitäten ist nun einmal das Resultat des kleinsten gemeinsamen Nenners von SPÖ und ÖVP.



Und sollte sich die Koalition wider Erwarten doch auf eine ganzheitliche Bildungsreform einigen, dürften die Ergebnisse für die Unis wohl kaum den protestierenden Studenten gefallen: Dann wäre es vielleicht mit der von links vielbeklagten Selektion im Alter von zehn Jahren vorbei, ganz sicher aber auch mit dem von rechts kritisierten freien Hochschulzugang.



Siehe auch:Grüne Schützenhilfe für Studenten im Nationalrat