Ein Kuss und 1000 Peitschenhiebe

Ein lesbisches Paar wird in einem Wiener Kaffeehaus diskriminiert. Die Folge ist ein Aufschrei in den sozialen Medien, 2000 Empörte versammeln sich zur Kuss-Demo vor dem Café, das nach einer Entschuldigung der Chefin vorsorglich geschlossen ist.



In Saudi-Arabien wird ein Blogger von der Religionspolizei zu 20 mal 50 Peitschenhieben verurteilt, die nach internationalen Protesten beim zweiten Durchgang verschoben werden. In Wien versammeln sich zur Mahnwache vor dem Abdullah-Zentrum 30 bis 50 Menschen (je nach Angaben) und vor der saudi-arabischen Botschaft 100 bis 150.



Was die Zahlen über den Zustand der Wiener Gesellschaft aussagen, mag jeder selbst beurteilen.