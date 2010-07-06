Ein Leben ohne Atome und Gene

Eine solche Verordnung auch in Österreich umzusetzen würde vor allem Aufklärungsarbeit bedeuten. Viele, vor allem ältere Menschen haben massive Berührungsängste mit dem jungen Medium. Einerseits fühlen sie sich bedroht von der Informationsflut des Netzes. Andrerseits fürchten sie fremde Blick auf private Dateien ihres Rechners. Von den Begriffe Breitband und Megabit ganz zu schweigen. Wie es um das generelle Technik-Wissen der Österreicher steht, zeigt sich immer wieder in TV-Berichten mit Bürger-Wortmeldungen. "I iss sicha nix, wo a Gen drin ist!", wurde da kürzlich ein Herr zitiert. Auch die Forderung "Österreich muss atomfreie Zone bleiben" war zu hören. Die österreichische Variante der Virtualität.