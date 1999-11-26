Ein Marktplatz für Zukunftsgestaltung

Die · laut Eigendefinition · "enthemmten 68er" haben inzwischen Karriere gemacht und ihren Platz in der Gesellschaft gefunden. Die Rebellen von einst wollen angesichts zunehmender



Ausländerfeindlichkeit, Intoleranz und mehr längst überwunden geglaubtem Gedankengut nicht mehr bloß bei einem Achterl Wein über die Situation "matschkern", sondern verkrusteter Parteienpolitik



Aktionen entgegensetzen.



Damit gemeint sind Projekte wie eine Faktensammlung gegen Desinformation via Internet oder die Produktion von Film- und Fernsehspots gegen Fremdenhass. Future.links ist eine spontan entstandene, lose



Gruppierung von rund 30 Personen aus den verschiedensten Berufsgruppen und Tätigkeitsbereichen. Sie alle wollen sich in die öffentliche Diskussion wieder einmischen, Themen neu besetzen, eine



positive Zukunft gestalten. Die Veranstaltung am Samstag soll als "Marktplatz" für Diskussion, neue Projektideen und Präsentation bestehender Projekte BesucherInnen zum Mitmachen motivieren.