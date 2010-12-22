Ein Mensch zu sein dagegen sehr

Kleinkinder werden nie Biochemie oder Kernphysik betreiben können. Was sie uns jedoch beibringen können, ist, dass es nicht für jede Lebenssituation einen dafür geschulten Experten braucht.



Einzelne Bereiche an Fachleute zu delegieren, ist eine der beliebtesten Methoden geworden, Verantwortung für das eigene Leben und das soziale Umfeld zu delegieren. Wenn es dabei um Bereiche geht, in denen nichts mehr als Menschlichkeit gefragt ist, wird die Sache problematisch. Einem nahe stehenden Menschen Trost zu spenden, die eigenen Kinder zu bewussten Menschen zu erziehen, die eigene Großmutter beim Sterben zu begleiten - das Wissen für all diese Dinge hat jeder Mensch mit in die Wiege gelegt bekommen. Das Leben kann in manchen Fällen die beste Therapie sein. Man muss ihm nur zuhören.