Ein Nachruf auf die Aufklärung

Ein Verständnis dafür hat aber bis heute nur eine Minorität der Weltbevölkerung erreicht. Was also bleibt von der Aufklärung im Alltag? Ein immenser technischer Zivilisationsschub, die Neuordnung sozialer, gesellschaftlicher Vorstellungen - und das allerschlimmste Bevölkerungswachstum, weil Gebete durch Medikamente ersetzt wurden. So beharrt der Papst auch in seiner neuesten Enzyklika auf dem Bevölkerungswachstum und meint, dass "alle Menschen" auf der Welt Platz haben.



Die G8-Runde gibt sich dagegen wissenschaftlich. Die Gesamtheit der "guten" Weltpolitiker will nicht durch Geburtenkontrolle, sondern durch CO2-Reduktion die Menschheit retten, damit "alle" auf dieser Welt leben können. Nicht mehr als zwei Grad Erderwärmung über dem Level der Erdtemperatur vor dem Sündenfall der Industrialisierung, heißt die Zielsetzung für die gläubige und bußfertige Gemeinde. Niemand weiß und kann wissen, wie damals die Erdtemperatur war, niemand weiß, wie sie heute ist, denn es gibt keine Erdtemperatur, weil sie nicht messbar ist. Die Weltpolitik orientiert ihre Sorgen an einer Größe, die gar nicht feststellbar ist.



Niemand spricht an, wie schizophren das Verhalten dieser Politik ist: Unsummen in die Rettung der Autoindustrie zu stecken, auf Kosten des ewigen Steuerzahlers, Abwrackprämien auf Kosten der Steuerzahler auszuschütten, um damit jene Ölvernichtungsmaschinen zu forcieren, für die dann die Staatsbürger wegen des CO2-Ausstoßes zur Kasse gebeten werden. Reduktion des CO2-Ausstoßes fordern alle Politiker, bei dramatischer Erhöhung der Autoproduktion.



CO2-Ablass: eine Steuer, der die Geschröpften offenbar zustimmen. Jedenfalls regt sich kein Widerstand. Erschreckend ist, dass Naturwissenschafter nicht nur mitspielen, sondern sogar eine führende Rolle einnehmen. Die Naturwissenschaft ist korrumpiert in den Schoss theologischen Denkens zurückgefallen.



Was noch schlimmer ist: Der gesunde Menschenverstand, gepflegt von der Aufklärung, der dünnt gewaltig aus. "Grüne Wunder" werden heute so geglaubt wie ehedem die Wirksamkeit der Reliquien.



Zum Totlachen, wäre nicht alles so tragisch. Die Demokratien bedürfen dringendst der Demokratisierung, der Kontrolle und vor allem der Entmachtung der Politiker.



Peter Krejsa ist Experte in internationalen Organisationen, komplexen Systemen und Strategischer Planung.