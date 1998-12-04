Ein Netzwerk für Telearbeit

Telearbeit sei sicher nicht die Antwort auf Arbeitslosigkeit, erklärte Josef Hochgerner, der federführed an der Gründung von A.R.B.E.I.T. (international: W.I.S.E. · International Forum on Work,



Information Society and Employment) beteiligt war, gestern im Rahmen des Gründungsmeetings in Wien. Aber sie erleichtere den Um- und Wienerdeinstieg. Als europäisches Netzwerk bietet das neue Forum Hilfestellungen für alle Betroffenen · Arbeitnehmer, Unternehmen, Gewerkschaften, Institutionen. Länderübergreifend werden Erfahrungen gesammelt, die in die praktische und politische Umsetzung Eingang finden können. Durch Vorschläge für neue Arbeitsorganisationen sollen Ängste · die Grenze zwischen selbständiger und unselbständiger Arbeit verschwindet · genommen werden, betonte auch Ferdinand Lacina als Proponent des Forums.



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