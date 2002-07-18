Ein neues Haus als Auftakt

Das sich seit mehr als 12 Jahren im Immobilienportfeuille der UBM befindliche neungeschossige Haus am Wiedner Gürtel im vierten Wiener Gemeindebezirk wurde in den letzten Monaten um 1,8 Mill. Euro generalsaniert und mit neuester Informationstechnologie ausgestattet. "In der UBM haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der unsere Intentionen einer Neuausrichtung, mit hochwertigem Know- how in der technischen und räumlichen Gestaltung unterstützt hat", erläutert Karl Schiessl, Geschäftsführer der Wiener Zeitung GmbH. Das neue Haus wird den Anforderungen der künftigen Wiener Zeitung genüge leisten. "In einer Zeit, wo die Qualitätszeitungen national und international einen Rückgang des Inseratenvolumens zwischen 10 und 25 Prozent verzeichnen, muss eine Expansion in andere Zielrichtungen angedacht werden", erklärt Karl Schiessl den Standortwechsel. "Das Haus am Rennweg - mehr als 150 Jahre alt - genügt weder in seiner Konfiguration noch kommunikationstechnisch den wachsenden Anforderungen der Zukunft", so Karl Schiessl. "Wir werden versuchen, unserem neuen Mieter in allen Belangen der Haustechnik und Administration weiterhin Partner zu sein", ergänzt UBM-Vorstand Karl Bier. Mit der Übersiedlung in ein - vor allem im IT-Bereich - innovatives, modernes Haus setzt die Wiener Zeitung GmbH ein deutliches Signal in ihrer Selbständigkeit. "Wir haben die Abnabelung vollzogen", so Schiessl. Die fünf Jahre des Abspaltungsvertrages von der Österreichischen Staatsdruckerei enden dieser Tage.



Das Objekt weist eine Nutzfläche von 4.500 m² in neun Ebenen auf. "Das neue Haus gibt uns endlich die Möglichkeit auch unsere Tochterfirmen unter einem Dach zu vereinen", sieht Karl Schiessl die Synergien. Die "Wiener Zeitung Digitale Publikationen" für die Herstellung offizieller Publikationen verantwortlich, wird genauso in das neue Haus ziehen, wie "auftrag.at", die benutzerfreundliche Online-Plattform für alle amtlichen Ausschreibungen.