Ein Ort der Begegnung

"Es sind schon vorher viele Juden ermordet worden. Der Völkermord hat nicht erst hier begonnen", begegnet der Leiter der Gedenkstätte, Norbert Kampe, einem häufigen Irrtum. Im Dezember 1941, als ein unmittelbar bevorstehendes Kriegsende ausgeschlossen war, habe Adolf Hitler auf eine schnelle Lösung der so genannten "Judenfrage" gedrängt. "Hier am Wannsee wurde geklärt, dass ausschließlich die SS für die Juden-Frage zuständig ist und die Ministerien Hilfe zu leisten haben.



Vom 20. Jänner 1942 an ist damit die gesamte deutsche Verwaltung in den Völkermord verstrickt", sagt Kampe. Aus Anlass des 60. Jahrestages der Wannsee-Konferenz sind eine Ausstellung und ein umfangreiches Begleitprogramm geplant.



Die Nazis nutzten die1913 erbaute Villa als Gästehaus und Tagungsort für Konferenzen. Nach Kriegsende diente das Haus von 1947 bis 1952 als Heimvolkshochschule des August-Bebel-Instituts der Berliner SPD. Von 1952 bis 1988 war es Schullandheim des Bezirks Neukölln. Dann begannen umfangreiche Renovierungsarbeiten. Zum 50. Jahrestag der Konferenz, am 20. Jänner 1992, öffnete die "Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz".



"Das Haus hat drei Abteilungen", erläutert Kampe die Einrichtung. Eine Dauerausstellung dokumentiert die Konferenz und ihre Vorgeschichte ab der Machtergreifung der Nazis 1933 bis 1945. Sie gibt Informationen über den gesamten Prozess der Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung der Juden Europas. Jährlich kommen nach Kampes Angaben 30.000 Besucher. Eine zweite Funktion erfüllt das Haus als Bildungsstätte. Im Schnitt werden 38.000 Gäste jährlich durch die 16 festen und etwa 30 freien Mitarbeiter betreut. Besonders unter Studenten hat sich herumgesprochen, dass die Mediothek, die dritte Abteilung des Hauses, gut bestückt ist. Zahlreiche Dokumente zur NS-Geschichte liegen in Schrift, Bild und Ton vor.



Die Veranstaltungen zum 60. Jahrestag finden aus Platzgründen überwiegend außerhalb des Hauses der Wannsee-Konferenz statt. So hält Dieter Pohl vom Münchner Institut für Zeitgeschichte den Gedenkvortrag am 20. Jänner 2002 in der Akademie der Künste in Tiergarten. Eine Ausstellung mit dem Titel "Holocaust - Der nationalsozialistische Völkermord und die Motive seiner Erinnerung", die in Kooperation mit der Gedenk- und Bildungsstätte und anderen Einrichtungen veranstaltet wird, zeigt das Deutsche Historische Museum ab 17. Jänner im Kronprinzenpalais.



S E R V I C E: Weitere Informationen im Internet unter http://www.ghwk.de und http://www.dhm.de