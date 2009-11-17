Ein perfektes Thema

Die politische Debatte wird auf der Metaebene auf absehbare Zeit von zwei Polen bestimmt werden: Auf der einen Seite stehen die Fürsprecher jener, die sich auf der Schattenseite des Lebens wähnen; auf der anderen Seite diejenigen, die der Meinung sind, dass Solidarität mit den Armen keine Einbahnstraße sein dürfe. Davon sind übrigens auch viele überzeugt, die faktisch betrachtet sehr viel mehr erhalten als sie ins System einzahlen.



Ungeachtet aller Tücken der Idee im Detail verfügt die ÖVP damit über ein Thema, das an den Hausverstand der Bürger appelliert und strukturell mehrheitsfähig ist.



Mit ihrem Nein zum Transferkonto spielt die SPÖ der ÖVP in die Hände, denn wie gesagt: Die ÖVP will draufbleiben.



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