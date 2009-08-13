Ein Picknick, das 20 Jahre später polarisiert

Das Picknick gilt als eines der wichtigsten Ereignisse beim Fall des Eisernen Vorhangs. Nicht umsonst war etwa noch deutlich später während der Jubelbekundungen an der Burg Theben im Norden von Pressburg bei der Öffnung der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze auch von Sopron die Rede. Die Soproner selbst erinnern jedes Jahr an das Picknick.



Bühne für Wahlkampf



In den kommenden Tagen ist in Sopron vor allem konservative Prominenz präsent. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der schwedische Außenminister Carl Bildt als Repräsentant der EU-Ratspräsidentschaft werden kommen. Das ist den aktuellen politischen Konstellationen auf dem Kontinent geschuldet. Doch für manche Konservative ist Sopron sicher auch ein willkommener Anlass, sich besonders wirksam in Szene zu setzen oder tatkräftige Schützenhilfe zu leisten, steht doch in den kommenden Monaten einiges auf dem Spiel. Merkel will am 27. September die Bundestagswahlen, der ungarische Fidesz mit Viktor Orbán an der Spitze die ungarischen Parlamentswahlen im Frühjahr gewinnen. Für Orbán ist das Jahr 2009 mit all seinen Gedenkfeiern ein ganz besonderes, weil er am 16. Juni 1989 während der sogenannten Umbettung für Imre Nagy auf dem Heldenplatz in Budapest eine Rede hielt, auf die sich ein Großteil seines Charismas gründet, das ihm bis heute zugeschrieben wird.



Anlässlich der diesjährigen Gedenkfeiern für den 27. Juni 1989, den Tag der symbolischen Grenzöffnung durch den früheren österreichischen Außenminister Alois Mock und seinen damaligen ungarischen Amtskollegen Gyula Horn, zu denen viel europäische Politprominenz anreiste, wurde aus dem konservativen Lager angemerkt, das sei nur und vor allem ein PR-Termin für die sozialistische ungarische Regierung. Kritiker, wie etwa der renommierte Historiker und Buchautor György Dalos, finden es jetzt umso bemerkenswerter, wie sehr sich die Konservativen in Sopron ins Zeug legten. Es entstünde der Eindruck, so der Einwand, als seien die damaligen Ereignisse nur Vertretern eines bestimmten politischen Lagers geschuldet. Dabei sei der Zusammenbruch des Kommunismus nicht ohne die denkbar, die eines Systems voll alltäglicher Zumutungen überdrüssig waren (siehe Artikel unten).