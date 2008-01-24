Ein Placebo namens "Club 2"

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"Musik zum Träumen" oder "Club 2" hieß die Gewissensfrage, die man sich in der noch nicht medienüberfluteten Zeit der 70er Jahre am späten Abend stellte. Während die Ö3-Sendung ihrem Namen alle Ehre machte, konnte die Diskussions-Sendung des Öfteren aufputschender wirken als heute ein paar Dosen Red Bull. Der neue "Club 2" ähnelt hingegen mehr einem Placebo: ähnliche Verpackung und trotzdem ein gewaltiger inhaltlicher Unterschied. Am markantesten fiel es am Mittwoch bei der Haltung der Moderatorin Corinna Milborn auf. Sie führte die vermeintliche Diskussionsrunde als strenges Frage- und Antwort-Spiel, das letztendlich niemanden zufriedenstellte. Wo sind die Nachfolger der launigen Nennings und Holls geblieben, die gesprächslahme Teilnehmer geschickt zum verbalen Galopp aufpeitschten?