Ein Rechenfehler?

Mario Canori, Präsident von Austria Kärnten und FPÖ-Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen, wollte seinen Verein aus dem Wahlkampf raushalten. Das ist ihm nicht gelungen. Der Klub hat nun in einem Brief an den Kärntner Landtag um die Übernahme der Betriebskosten in der Höhe von einer Million Euro ersucht. Andernfalls drohe der Lizenzverlust, die Auflösung, stünde das schöne EM-Stadion leer. Eh nicht blöd. Keiner der Wahlkämpfer wird sich gerne nachsagen lassen, der Mörder des Kärntner Fußballs zu sein. Prinzipiell wäre ja auch nichts dagegen zu sagen, dass Stadt und/oder Land das (teure) Stadion bezuschussen. Nur, vor genau einem Jahr hat der Klub schon einmal die Politik um Geld gebeten (und es erhalten). Kann da wer einfach nicht rechnen?