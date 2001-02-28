Ein Rekordjahr der kanadischen Gäste

Durchschnittlich würden die Gäste 6 Tage in Österreich verbringen, insgesamt seien 169.683 Nächtigungen kanadischer Gäste in Österreich gezählt worden.



"Sehr wichtig" ist für Haupt die Entscheidung der AUA, ab 28. April jeweils fünf Mal wöchentlich (außer Dienstag und Donnerstag) einen Direktflug Wien-Toronto-Wien anzubieten: "Leute, die nach Österreich wollen, sollen auch auf dem schnellsten Weg kommen können", sagt sie. Es sei ein besonderes Anliegen der ÖW, dass diese Flüge "zum Erfolg werden".



"Austria Sounds Great"



Der Schwerpunkt liege mit 70% des Gesamtgästeaufkommens am Sommertourismus, erklärt Haupt. Anziehungspunkte wären die österreichischen Städte - allein Wien verbuchte im Vorjahr eine Steigerung bei kanadischen Gästen um 40% - mit ihrem Kunst-, Kultur- und Festspielangebot. Dazu gewinne auch die Natur an Bedeutung: "Hiking & Biking" und vor allem auch Heil- und Wellnessangebote würden zunehmend angenommen. Zur weiteren Ankurbelung des Österreich-Tourismus organisiert Haupt Spezialangebote-Workshops mit österreichischen Anbietern für Kanadas Reiseindustrie und Presse: "Da geht es etwa auch um den Austausch von Musikgruppen unter dem Motto: ,Austria Sounds Great'", erklärt Haupt.