Ein Republikaner kämpft für die Homo-Ehe

Doch nun ließ Olson mit der Verteidigung eines an sich demokratischen Anliegens aufhorchen: Er bereitet eine Klage vor, mit der die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare in den USA bundesweit erlaubt werden soll und hofft, damit zum Obersten Gericht durchzudringen



Noch im Jahr 2003 trat Olson gegen die Bevorzugung von Angehörigen von Minderheiten bei der Hochschulzulassung auf. Der Jurist sieht darin keinen Widerspruch zu seinem Kampf für Homosexuellenrechte, sondern im Gegenteil eine konsequente Weiterführung seines Kampfes gegen Diskriminierung. Im einen Fall sei er gegen positive, im anderen gegen negative Diskriminierung gewesen. "Hier geht es um das Recht des Einzelnen, gleich behandelt und nicht stigmatisiert zu werden", sagte dazu Olson.



Stein des Anstoßes war Kalifornien. Dort haben die Wähler in einer Volksabstimmung die Entscheidung des Oberlandesgerichts des Bundesstaates zu Fall gebracht, die es lesbischen und schwulen Paaren erlaubte, zu heiraten. Da entschloss sich Olson einen verfassungsrechtlichen Prozess auf Bundesebene anzustreben. "Dies ist eine Frage, die sich auf Bundesebene stellt", so Olson.



Bündnis mit früherem Kontrahenten



Verbündet hat sich Olson für die Klage mit seinem Kontrahenten aus der Wahl 2000: David Boies war damals der Vertreter des demokratischen Kandidaten Al Gore. Mit ihm an der Seite wolle er "ein Symbol dafür sein, dass es sich hier weder um ein konservatives noch um ein liberales Thema handelt. Wir wollen ein Zeichen dafür setzen, dass es hier um ein verfassungsrechtlich wichtiges Thema geht, das die Gleichberechtigung aller Amerikaner betrifft", erklärte Olson.



So richtig traut man Olson weder auf republikanischer noch auf demokratischer Seite. Besonders suspekt ist Olson dadurch, dass er kein besonderes Naheverhältnis zur Homosexualität hat. Olson ist bereits in vierter Ehe verheiratet und auch keiner seiner Verwandten ist homosexuell.