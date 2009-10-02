Ein Riesenspektakel in Berlin

Die meterhohen Puppen sind dabei erstmals in Deutschland zu sehen. An jeweils einem Punkt in Ost und West starten sie ihre Reise. Die unfreiwillige Trennung der Riesen - in der fantastischen Theaterversion von Meeresungeheuern verantwortet - findet am Einheitstag am 3. Oktober ihr glückliches Ende, wenn sich die beiden Figuren am Brandenburger Tor wiederfinden. Ein Symbol für die Wiedervereinigung von Ost und West. Bereits am Freitag war die Kleine Riesin im Osten aufgebrochen, um nach ihrem Onkel, dem Großen Riesen zu suchen. Die Veranstalter rechnen mit mehr als einer Million Zusehern.