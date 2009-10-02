Ein Riesenspektakel in Berlin

15 Meter hohe Marionetten ziehen am Tag der Einheit durch die Stadt. | Berlin. (dpa) Er hat Schuhgröße 237 und wird am Wochenende mit Riesen-Schritten durch Berlin streifen. Zum Tag der Deutschen Einheit hat sich die französische Compagnie Royal de Luxe ein Open-air-Spektakel mit zwei ihrer gigantischen, aus Stahl, Holz und Schrott zusammengebauten Marionetten ausgedacht. "Das Wiedersehen von Berlin" heißt die Geschichte um Trennung und Wiederfinden, die der 15 Meter hohe Große Riese und die siebeneinhalb Meter große Kleine Riesin erzählen und damit an den Mauerfall vor 20 Jahren erinnern.
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Die meterhohen Puppen sind dabei erstmals in Deutschland zu sehen. An jeweils einem Punkt in Ost und West starten sie ihre Reise. Die unfreiwillige Trennung der Riesen - in der fantastischen Theaterversion von Meeresungeheuern verantwortet - findet am Einheitstag am 3. Oktober ihr glückliches Ende, wenn sich die beiden Figuren am Brandenburger Tor wiederfinden. Ein Symbol für die Wiedervereinigung von Ost und West. Bereits am Freitag war die Kleine Riesin im Osten aufgebrochen, um nach ihrem Onkel, dem Großen Riesen zu suchen. Die Veranstalter rechnen mit mehr als einer Million Zusehern.