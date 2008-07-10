Ein Riss, der kaum noch zu kitten ist

Wenn man sieht, was sich seit der Weihe der ersten Priesterinnen und den ersten Segnungen homosexueller Partnerschaften in der anglikanischen Kirche abspielt, kann man ahnen, was bei ähnlichen Reformen in der römisch-katholischen Kirche passieren würde. Selbst viele jener, die solche Reformen grundsätzlich begrüßen würden, halten einfach die Zeit für noch nicht reif genug.



Für konservative Anglikaner bot sich bisher ein Übertritt zur katholischen Kirche als Alternative zu einem Verbleib in ihrer immer mehr zersplitternden Glaubensgemeinschaft an. Über diesen Schatten vermögen freilich viele, die von Kindheit an "antipapistisch" geprägt waren, nicht zu springen.



Ob ein neues anglikanisches Bündnis, das nicht mehr vom Erzbischof von Canterbury, sondern von Vertretern der Dritten Welt angeführt wird, zur Alternative werden und sich auf die Dauer bewähren kann, bleibt abzuwarten.